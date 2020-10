Vasco acerta a contratação do argentino Leonardo Gil

O argentino joga pela Arábia Saudita | Foto: Reprodução

Após divulgar o novo técnico do time, o Vasco da Gama segue em acertos e contratações para esta temporada. Desta vez, o argentino Leonardo Gil foi contratado junto ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por empréstimo até junho de 2021, e será o terceiro "hermano" no elenco, que já conta com Germán Cano e Martín Benitez.

Atualmente, com 29 anos de idade, Leonardo Roque Albano Gil iniciou a trajetória nas divisões de base do C.A.I e passou por Olimpo, Estudiantes e Talleres antes de chegar ao clube onde mais se destacou na Argentina, o Rosário Central, por quem se sagrou campeão da Copa Argentina, em 2018.

Embora tenha despertado o interesse de vários clubes do futebol nacional, em virtude das boas apresentações pelo Rosário Central nas temporadas anteriores, o meio-campista viverá no Gigante da Colina sua primeira experiência em solo brasileiro.

Clubes onde atuou durante a carreira:

2004–2009 - CAI-ARG (categorias de base)

2008 a 2012 - CAI-ARG

2012 a 2015 - Olimpo-ARG

2015 a 2016 - Estudiantes La Plata-ARG

2016 a 2017 - Talleres-ARG

2017 - Estudiantes La Plata-ARG

2017 a 2019 - Rosario Central-ARG

2020 - Al-Ittihad-SAU

2020 - VASCO DA GAMA

*Com informações da assessoria

