Vídeo: Fluminense faz seletiva em Manaus em busca de jogadoras

A técnica Thaissan Passos busca novos talentos para o clube | Foto: Mailson Santana/ FFC

Manaus - Nos dias 17 e 18 de outubro, a equipe feminina do Fluminense-RJ realizará seletiva para quem deseja ser atleta do clube tricolor. As inscrições podem ser feitas no Balneário do Sesc até esta sexta-feira, (16).



A seletiva será realizada no centro de treinamento do projeto, estrada da Vivenda Verde, bairro Tarumã, ao lado do Residencial Sol.

Em parceria com o projeto "Atletas com Cristo", o clube fará uma peneira de avaliação para mulheres que jogam futebol, entre 15 a 25 anos. O valor da inscrição são 4kg de alimentos não perecíveis, que podem ser levados até o local ou podem ser comprados no próprio Sesc. A parceria entre o clube e o estabelecimento comercial permite que o valor dos alimentos seja de até R$ 20,00 reais.

Em 2020 a treinadora e o auxiliar técnico do Fluminense, entraram em contato com o coordenador do projeto, buscando uma nova parceria.



O professor-coordenador do projeto Atletas com Cristo, Raimundo Lúcio da Silva, de 58 anos, teve a ideia de ofertar uma seletiva em parceria com a equipe do Fluminense. De acordo com ele, essa nova seleção só foi possível por conta do bom nível técnico apresentado pelas atletas amazonenses.

A oportunidade surgiu há dois anos, quando a equipe técnica levou três atletas do Amazonas para treinar com o time, na primeira peneira. A técnica Thaissan Passos, volta à Manaus em busca novos talentos. A comissão técnica busca novos talentos para a disputa do campeonato brasileiro, série A2.

As jogadoras menores de idade que forem selecionadas, irão começar a treinar nas categorias de base do clube, no Rio de Janeiro. As atletas que tiverem condições de entrar no time profissional, ganharão ajuda de custo para treinarem com o elenco.



Frutos e oportunidades

O projeto já lançou atletas para o futebol europeu | Foto: Raimundo Lúcio/Arquivo Pessoal

O projeto também ajuda a alavancar atletas para outros estados. Além do Rio de Janeiro, quatro atletas femininas já estão em Salvador, para a disputa do campeonato Baiano. Outros cinco jovens que saíram do projeto, jogam atualmente em times de Portugal.

Em novembro, acontecerão duas seletivas para times europeus. Os participantes deverão ter entre 18 a 26 anos. As seletivas serão para ambos os sexos.

Aqueles que forem escolhidos nas seletivas, terão oportunidade de treina e assinar contrato com os clubes, podendo jogar o segundo turno das competições europeias.

Os times Athletico Paranaense e Camaçari da Bahia, também mantém a parceria com o projeto Atletas com Cristo.

