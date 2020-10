Messi pede educação e igualdade na Argentina em meio à pandemia

Messi concedeu a declaração a uma revista | Foto: Reuters/Marcelo Endelli

O craque argentino Lionel Messi pediu mais educação para o desenvolvimento dos jovens e luta pela igualdade na sociedade argentina em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Messi se referiu a essas questões alheias ao futebol em uma entrevista à revista La Garganta Poderosa, publicação que pertence a uma organização social de moradores de bairros pobres da Argentina, e que foi publicada nesta quinta-feira (15).

“A educação é a base de tudo”, disse o atacante do Barcelona, que é capa da edição de número 100 da revista. “Quando não há conhecimento da realidade, a opinião não tem valor, é puro ruído”, acrescentou.

Messi pediu para que questões fundamentais sejam preservadas em meio à pandemia, “como a água, a eletricidade, e inclusive os alimentos de primeira necessidade”.

“A desigualdade é um dos grandes problemas da nossa sociedade, e é preciso lutar para corrigir isso o quanto antes”, declarou o atleta de 33 anos.

No âmbito esportivo, após representar a seleção argentina nos dois primeiros jogos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, Messi disse que está menos obcecado com o gol e que tenta “direcionar o máximo para o coletivo”.