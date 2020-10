Times do Brasileirão apostam em jogo do 'demite ou contrata'

Os times apostam em mudanças para os próximos jogos | Foto: Reprodução

Manaus - Os Clubes brasileiros estão apostando nas mudanças para os próximos jogos, das rodadas seguintes do Brasileirão. O jogo de "contrata e demite", marcaram as últimas semanas dos gigantes da Série A. Como em um tabuleiro, times mudam peças importantes afim de levantar a taça. Confira as mudanças.

Vasco

Depois de 14 rodadas o ‘Ramonismo’ não se sustentou no Vasco da Gama. A sequência de derrotas fez a gestão do clube decidir pelo desligamento do técnico Ramon Menezes. No dia 13 de outubro, o time anunciou o português, Ricardo Sá Pinto, como novo técnico da equipe.

O novo professor do Cruzmaltino tem bons trabalhos no futebol europeu, tendo estabelecido recorde de invencibilidade de um time português em competições europeias. Em 2018 venceu a copa da Bélgica, no comando do Standard Liége.

Embora desembarque no Rio de Janeiro ainda nesta semana, Ricardo Sá Pinto não comandará o Vasco da Gama na partida contra o Internacional, no próximo domingo (18), às 18h15.

O Gigante da Colina trouxe mais um reforço para o elenco, contratando Leonardo Gil, meio campista argentino.

O atleta competia na Arábia Saudita, agora desembarca no Rio de Janeiro, para sua primeira passagem por um clube brasileiro. O reforço vascaíno venceu a Copa Argentina em 2018.

Corinthians

Vagner Mancini assume o Corinthians após a demissão de Tiago Nunes. O técnico veio de um ano de sucesso a frente do Athletico Paranaense, conquistando a Copa do Brasil (2019) e classificando o time para a libertadores 2020.

No Corinthians, o técnico não deu seguimento ao trabalho do ano anterior. Com a queda na Pré-Libertadores e não conseguindo emplacar sequência de vitórias no brasileirão. Agora, Mancini assume o Timão perto da zona de rebaixamento, com a difícil missão de levantar o time no campeonato nacional.

O técnico ainda tem a oportunidade de levar o time a se classificar para as próximas fases da Copa Do Brasil.

Trabalhou em diversos clubes do Brasil, como Grêmio – onde também atuou como atleta e foi campeão da Libertadores de 1995 –, Santos, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, Atlético-MG entre outros.

Palmeiras

A gestão do Verdão acreditava que 2020 seria um ano de renovação para o clube e, viu em Vanderlei Luxemburgo a opção do time voar.

Mesmo com o título do Campeonato Paulista, o técnico não conseguiu manter um alto desempenho com os jogadores.

Após derrota por 3x1 contra o Coritiba, a diretoria alviverde optou pela não continuidade de Luxemburgo. O clube segue em busca de um novo técnico.

“O Palmeiras conseguiu o título neste ano (do Campeonato Paulista) e passou por várias mudanças. É o momento de transformação, mas nós não estamos conseguindo manter o desempenho. O principal motivo da mudança é que nós não estamos desempenhando, não estamos mostrando aquilo que a gente tinha desenhado para que o time mostrasse em campo. A evolução do time em campo é o principal motivo de a gente optar pela mudança neste momento", disseram o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte e o diretor de futebol Anderson Barros em entrevista coletiva virtual.

Cruzeiro

Em busca de voltar à elite do futebol, o Celeste fechou contrato com Luiz Felipe Scolari. Felipão soma mais de 20 títulos ao longo da carreira, entre eles, a Copa do Mundo de 2002.

Com 15 rodadas disputas pela série B e sete derrotas, o Cruzeiro espera um novo estilo de jogo, com o novo comandante do time.

