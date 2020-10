Copa de dominó movimenta região metropolitana de Manaus

A Região Metropolitana de Manaus (RMM) viverá, no período de 21 de novembro a 19 de dezembro, as emoções de sua primeira competição oficial de dominó, a Copa Grande Manaus. Organizada pela Federação Amazonense de Dominó (FAD), o campeonato promete mobilizar mais de quatro mil jogadores que disputarão, em 21 torneios, uma premiação total de R$ 50 mil, sendo nada menos que R$ 20 mil para a dupla campeã e R$ 15 mil para a dupla vice-campeã.

Para garantir aos participantes o máximo de prevenção contra a Covid-19, a Copa Grande Manaus de Dominó terá um protocolo de biossegurança próprio, com rigorosas normas e rígidos procedimentos de segurança sanitária, que podem até levar à eliminação automática o participante que apresentar sintomas claros da doença, como a febre alta, ao se apresentar para um torneio.

Na primeira fase, a Copa terá 18 torneios eliminatórios com até 120 duplas cada, sendo que os seis primeiros acontecerão em Itacoatiara, Careiro da Várzea e Manacapuru, nos dias 21 e 28 de novembro e 5 de dezembro, respectivamente. Os outros 12 torneios dessa fase acontecerão em Manaus, a partir do dia 7 de dezembro, sempre no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Bola da Suframa.

De cada um dos 18 torneios das eliminatórias sairão 12 duplas classificadas para as semifinais, que acontecerão nos dias 17 e 18 de dezembro. Das semifinais passarão apenas 16 duplas para as finais, dia 19 de dezembro.

Inscrições

Como parte das medidas para evitar aglomerações, as inscrições serão exclusivamente em modo virtual, pela internet, através do link https://www.sympla.com.br/copa-grande-manaus-de-domino-2020__949700, até o dia 31 de outubro.

A inscrição é em dupla livre (simples ou mista) e custa 100 reais, que podem ser pagos com cartão de crédito ou boleto bancário. No cartão é possível, inclusive, parcelar em até 12 vezes.

Para facilitar as inscrições das pessoas com alguma dificuldade de acessar a internet a FAD está discutindo parcerias com prefeituras e entidades comunitárias, visando a instalação de pontos com computadores conectados à internet e a disponibilização de orientadores.

Nas cidades de Itacoatiara, Careiro da Várzea e Manacapuru os pontos de apoio para inscrições deverão funcionar nos próprios ginásios esportivos onde acontecerão os jogos ou outros locais de fácil acesso.

Em Manaus haverá ao menos um ponto de inscrição em cada zona da cidade e mais um no CC dos Povos da Amazônia.

Embora leve o nome de Copa Grande Manaus e tenha a abrangência da região metropolitana, a competição é aberta a duplas de qualquer município amazonense e até de outros estados, bastando que escolha local, dia e horário em que pretendem jogar.

Premiação

A dupla vencedora do campeonato receberá como premiação R$ 20 mil e troféus, enquanto a dupla que ficar em segundo lugar ganha R$ 15 mil e troféus. Para a terceira melhor dupla, a premiação é de R$ 10 mil e troféus; e para a quarta dupla, R$ 5 mil e troféus.

*Com informações da assessoria