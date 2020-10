Flamengo repete goleada de 1983, faz 5 a 1 e humilha o Corinthians

O Flamengo ignorou a maratona de jogos e passou fácil pelo o Corinthians, por 5 a 1, na tarde deste domingo e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. A partida foi a estreia de Vagner Macini na Neo Química Arena e foi a maior goleada sofrida pelo Alvinegro em casa.

Os gols cariocas foram de Everton Ribeiro, Natan, Vitinho, Bruno Henrique e Diego e Vitinho. Pelos paulista Gil marcou.

Domínio rubro-negro

Desde o início o Flamengo ditou as regras da partida. O time de Domènec Torrent controu o velocidade, teve mais posse bola e os destaques foram Vitinho e Everton Ribeiro.

Aos 9 minutos, Pedro abriu o placar, mas o lance foi anulado porque a bola saiu pela linha lateral no começo da jogada.

O Corinthians até tentou algumas triangulações e jogadas com Otero e Fagner, mas o atual campeão Brasileiro foi manteve o controle técnico do jogo. Até que aos 31 minutos, Filipe Luís cruzou da esquerda, e Everton Ribeiro subiu mais que Lucas Piton e fez o primeiro gol do jogo.

A principal chance do Timão foi com Camacho, que acertou a trave após um chute de fora da área.

Segundo tempo

O Flamengo voltou do intervalo implacável e, em 12 minutos, fez dois gols. Aos 6, Everton Ribeiro tirou de Otero, arrancou e tocou para Vitinho ajeitar e bater no cantinho da meta de Cássio.

Cinco minutos depois, veio terceiro, que também passou por Everton Ribeiro. O capitão cobrou escanteio e Natan fez de cabeça.

O Corinthians tentou uma reação com Gil. O primeiro gol marcado pelo zagueiro foi anulado após análise do VAR. Mas, aos 18 minutos, depois de cobrança de falta de Luan, Gil sobiu mais que todo mundo cabeceou para o gol.

*Com informações do R7