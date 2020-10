Goleiro Bruno sofre intoxicação alimentar e apresenta piora, diz clube

Em nota, a assessoria informou que 20 dos 24 componentes da delegação do Estrelão | Foto: Reprodução

O goleiro Bruno, ex-jogador do Flamengo e acusado da morte da modelo Elisa Samúdio está em estado agravante por conta de intoxicação alimentar sofrida neste domingo (18). As informações foram confirmadas por meio de boletim do clube Rio Branco Footbal Clube.

Em nota, a assessoria informou que 20 dos 24 componentes da delegação do Estrelão apresentaram mal estar na madrugada, em Bragança, e foram encaminhados à UPA 24h da cidade. Todos receberam atendimento e deixaram a Unidade às 4:30 da manhã.

A suspeita é de intoxicação alimentar. Quatro pessoas não jantaram e não apresentaram sintomas, dentre os quais náuseas, vômitos, febre e tontura. Neste momento, delegação se encontra no hotel recebendo medicação e não conseguiu dormir e nem se alimentar.

O clube apresentou novo boletim informando que os casos mais agravantes são do goleiro Bruno, os zagueiros Wallinson e Paulinho e do meia Guilherme Campana.

Um B.O foi realizado para relatar o ocorrido, sem acusações a nenhuma parte. Ao todo, 11 atestados já foram protocolados à CBF pedindo a suspensão da partida, além do prontuário e receitas de todos os 20 acometidos. Clube pede a suspensão do jogo.

