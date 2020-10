A superioridade do Flamengo mostra acertos na Neo Química Arena

O rubro-negro parece não sentir a maratona de jogos e venceu o Corinthians com facilidade | Foto: Felipe Potiño/Flamengo

Manaus - Com gols de Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Natan, Vinícius e Diego Ribas, o Flamengo derrotou o Corinthians por 5x1, no estádio do timão neste domingo (20). O placar elástico mostra a diferença de projeto, por parte dos clubes.



Essa foi a maior goleada sofrida pelo time, desde 2005, quando perdeu para o São Paulo pelo mesmo placar imposto pelo time da gávea.

O Flamengo apresenta uma melhora significativa em seus resultados. Com um começo de campeonato que não parecia convencer, o time mostra que tem evoluído bastante sob o comando do técnico Domènec Torrent.



A experiência de Everton Ribeiro, comandando dentro de campo e, a força dos jovens da base, apresentam bons resultados para o time. O técnico busca mesclar a equipe, deixando que os garotos do ninho mostrem seu bom futebol.

O Corinthians não conseguiu parar o entrosamento do rubro-negro. O time está na décima quarta posição na tabela, com 18 pontos, podendo perder até duas posições, caso Bahia e Botafogo vençam suas partidas.

A partida que começou equilibrada, mas logo se viu as diferenças técnicas dos times. O Corinthians, um dos grandes de São Paulo, passa por momentos complicados na competição.

Com bons jogadores em seu elenco, como Fagner e Cássio, jogadores que já defenderam a Seleção Brasileira, o timão não tem conseguido encaixar um estilo de jogo que surpreenda seus adversários.

Jô, um de seus principais atacantes, não balançava as redes desde décima segunda rodada, recebendo duras críticas por parte da torcida alvinegra. O gol de ontem foi insuficiente para ajudar o time a espantar a crise que vem se instalando.

Vagner Mancini tem a difícil tarefa de reerguer o timão e somar vitórias para subir no campeonato brasileiro, afastando o terror de um possível rebaixamento.

