Brasileira Bia Haddad vence quatro torneios em Portugal

Manaus - Dos seis torneios disputados por Bia Haddad, em Portugal, a brasileira conquistou seu quarto título nesse domingo (18). Haddad derrotou na final a anfitriã Francisca Jorge, por 2 sets a 0. As conquistas fizeram a brasileira saltar no ranking mundial, sendo a segunda melhor brasileira ranqueada.



"Eu estou até sem palavras nestes dias. Estou me sentindo em casa em Portugal e rendendo tudo o que eu posso, agradecida por estar em quadra podendo jogar. O calendário está com poucas opções, mas felizmente aqui em Portugal estamos podendo jogar muito. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo comigo. Estou empenhada em seguir esse processo," disse a brasileira, ao final da partida.

Haddad e a parceira carioca Ingrid Martins também foram finalistas nas duplas do Torneio de Funchal, mas perderam a final para as holandesas Arianne Hartono e Eva Vedder, por 2 sets a 1.

A tenista paulistana permanecerá em Portugal, onde volta às quadras para disputar o Torneio de Lousada, previsto para começar no próximo dia 26.

