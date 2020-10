Santos e São Paulo recebem rivais em casa pela Libertadores

Os duelos acontecem pela sexta rodada | Foto: Reprodução

Manaus - Santos e São Paulo, recebem adversários em casa na última rodada da fase de grupos da Libertadores. Os jogos acontecem nessa terça-feira (20), às 18:15h para os torcedores do Santos, na Vila Belmiro e às 20:30h para os torcedores do tricolor, no Morumbi.



O Peixe busca a vitória para se classificar como melhor time da competição. enquanto o São Paulo, já eliminado, precisa de um empate para garantir vaga na Copa Sul-Americana.

O Santos tem uma ótima campanha na competição, com quatro vitórias e um empate, o técnico Cuca busca mais uma vitória contra o Defensa y Justicia, da Argentina. O resultado positivo poderia dar ao clube, a vantagem e decidir os jogos eliminatórios, em casa.

Cuca conseguiu ser o mandante nos jogos eliminatórios, em 2013, quando ergueu a taça Libertadores com o Atlético Mineiro.

O técnico santista não irá poupar jogadores nesta rodada, enfrentando seu adversário a toda força. O clube tenta reconquistar a américa, depois de nove anos de sua última conquista.



Com a eliminação carimbada pelo River Plate, sofrendo derrota por 2 a 1, o São Paulo volta a campo pelo maior torneio das américas, buscando vaga na Copa Sul-Americana, precisando apenas de um empate contra o Binacional, do Peru.

O aproveitamento do time foi muito abaixo do esperado, com uma vitória, um empate e três derrotas, o tricolor deixa a competição com duras críticas de sua torcida.

Fernando Diniz, técnico do São Paulo, prepara um time misto para o jogo contra o Binacional. A decisão em poupar alguns titulares é estratégica para os próximos jogos da Copa do Brasil.

