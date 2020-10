Manaus FC vence o Botafogo (PB) e vai para a sexta posição na tabela

O Gavião voou em campo nesta segunda-feira (19) | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus – O Gavião do Norte “pousou” na sexta posição da tabela nesta segunda-feira (19) após vencer o Botafogo (PB), por 3 a 2, na Arena da Amazônia.

Os gols da partida foram marcados por Hamilton (2) e Daniel Costa. O próximo desafio do clube será diante da Jacuipense, sábado (24), às 16h na Arena da Amazônia.

O técnico Luizinho Lopes celebrou a vitória esmeraldina e ressaltou os gols marcados pela equipe em jogadas trabalhadas.

“Nós precisamos nos apegar às coisas boas. Aumentar a confiança, acreditar mais! Vamos ficar com os três golaços, gols trabalhados. O Daniel treina muita bola parada ofensiva. A gente trabalhou muito o escanteio ofensivo, e o último gol de Hamilton foi uma pintura. E no final é se apegar à guerra, à raça, todos os atletas que entraram, o comprometimento geral do grupo. Eu quero aqui dar um destaque para essa fala: o grupo tem sido muito respeitoso com a comissão (técnica). Esse grupo merece estar brigando por coisa maior na competição”, destacou o treinador.

O clube contabiliza sua terceira vitória | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Especialista em jogadas de bola parada, o meia armador Daniel Costa também comemorou o primeiro gol com a camisa esmeraldina.

“Eu falei que a minha maior característica era essa (bola parada). E não adianta só você ter um dom e não trabalhar em cima dele. Eu tenho trabalhado insistentemente nesta questão de bola parada. Tanto frontal, tanto cruzamento, escanteio e graças a Deus a gente conseguiu com essas características ganhar o jogo. Estou feliz por ter ajudado, mas o mais importante é sempre a vitória do grupo, porque a gente precisava dessa vitória”, diz Daniel.

