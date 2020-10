Maracanã preparado: Flamengo duela contra Junior Barranquilla

| Foto: Reprodução

Após a grande vitória e goleada sobre o Corinthians no último domingo (18), o Mengão recebe nesta quarta-feira (21), o Junior Barranquilla, da Colômbia pela 6ª rodada a Libertadores. O time brasileiro aposta na vitória para continuar como líder da tabela.

Flamengo

O elenco rubro-negro se reapresentou no Ninho do Urubu no início da semana. Os atletas que iniciaram o jogo contra o Corinthians realizaram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas foram a campo treinar a parte tática e técnica.

O meia uruguaio Arrascaeta, em fase final de recuperação da lesão, treinou normalmente com o restante do elenco. O Flamengo é o atual líder do Grupo A da Libertadores, com 12 pontos, e já conquistou, antecipadamente, a classificação para as oitavas de final da competição.

Em caso de vitória ou empate contra o Junior Barranquilla, o Mengão garante o primeiro lugar em seu grupo. O Barranquilla é o terceiro do grupo A.

Barranquilla

O time foi campeão da Supertaça da Colômbia em setembro e começou o mês sem treinador. O então treinador uruguaio, naturalizado colombiano, Julio Comesaña pediu demissão do cargo nesta segunda-feira, a três dias do retorno à Libertadores da América.

O técnico que comanda esta partida é o ex-jogador Luis Amaranto Perea. Os jogadores já estão convocados para o confronto são: Viera, Ditta, Vásquez, Sánchez, Cárdenas, Borja, González, Chunga, Pico, Rangel, Fuentes, Didier M., Valencia, Piedrahita, Fontalvo, Rosero, Sandoval Viáfara, Cetré, Gutierréz.

O time chegou na manhã desta terça-feira (20) e segue em preparação para o jogo no Maracanã. Os treinos antes da viagem estavam sendo feitos no hotel de concentração.

“Continuamos com trabalho e disciplina para alcançar os objetivos. Animalmente, o time vai com a melhor atitude”, disse Carmelo Valencia.

Duelos

O time já enfrentou o Barranquilla seis vezes e com superioridade de vitórias. Em todas, o Flamengo venceu.

29/03/1984 – Junior Barranquilla 1 x 2 Flamengo (Copa Libertadores)

10/05/1984 – Flamengo 3 x 1 Junior Barranquilla (Copa Libertadores)

23/11/2017 – Flamengo 2 x 1 Junior Barranquilla (Copa Sul-Americana)

30/11/2017 – Junior Barranquilla 0 x 2 Flamengo (Copa Sul-Americana)

04/03/2020 – Junior Barranquilla 1 x 2 Flamengo (Copa Libertadores).

