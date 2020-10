Felipão estreia nesta terça (20) no comando do Cruzeiro

A primeira passagem do técnico foi em 2000, quando a Raposa ganhou a Copa do Brasil | Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Felipe Scolari reestreia na Raposa na noite desta terça-feira (20), pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com a missão de tirar o time mineiro da zona de rebaixamento e melhorar o desempenho da equipe.



O primeiro desafio será contra o Operário-PR, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Fernando Kruger, em Ponta Grossa (PR). O retrospecto da Raposa nos últimos quatro jogos não é nada animador: foram dois empates em 0 a 0, e duas derrotas.

Para o duelo desta noite, Felipão terá à disposição o lateral-esquerdo Matheus Pereira, já recuperado da covid-19. No entanto, terá de contornar as ausências de Daniel Guedes (suspenso) e o zagueiro Manoel, que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19).

A primeira passagem de Felipão no Cruzeiro foi no ano 2000, quando o clube havia conquistado a Copa do Brasil. Hoje, o clube não está lutando por um grande título, ocupando a 19a posição, na série B, a missão do técnico é levar a raposa de volta à elite do futebol nacional.

*Via Agência Brasil

Leia Mais:

Manaus FC vence o Botafogo (PB) e vai para sexta posição na tabela

Santos e São Paulo recebem rivais em casa pela Libertadores