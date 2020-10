Em clima de individualismo, PSG perde na estreia da Liga dos Campeões

Sem inspiração, Neymar não consegue ajudar o PSG na estreia do campeonato | Foto: UEFA

O trio de atacantes do Paris Saint-Germain (PSG) normalmente causa terror nos oponentes, mas na derrota de 2 x 1 de ontem (20) em casa para o Manchester United, na estreia na Liga dos Campeões, não houve reação coletiva e seus craques não estavam inspirados.



Neymar, Ángel Di Maria e Kylian Mbappé decepcionaram, e faltou agressividade e inteligência para o restante dos campeões franceses compensarem as atuações abaixo da média de seus astros.

“Não houve intensidade, agressividade, pressão, contrapressão. Foi esquisito, não sei o motivo. Não foi um problema tático, havia problema com intensidade e atitude.” Comentou Thomas Tuchel.

Tuchel substituiu Idrissa Gueye pelo meia-atacante Moise Kean no intervalo, quando o PSG perdia por um gol na sequência do pênalti de Bruno Fernandes, mas a mudança deixou um buraco no meio-campo, ao invés de acrescentar criatividade na linha de frente.

Tuchel disse que Gueye estava contundido - o terceiro meio-campista a ser descartado por um problema físico depois de Marco Verratti e Leandro Paredes -, mas esperou até os 32 minutos do segundo tempo para enviar o também meio-campista Rafinha ao campo.

*Via Agência Brasil

