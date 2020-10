Peixe suspende contrato de Robinho e Orlando diz: 'áudios repugnantes'

O presidente do clube disse ainda que se Robinho for condenado, vão pedir a rescisão do contrato | Foto: Reprodução

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (21), Orlando Rollo, presidente do Santos informou que o contrato de Robinho foi suspenso e comentou os áudios do jogador e amigos que foram condenados em primeira instância por violência sexual na Itália e ainda recorrem à decisão da Justiça.

"Decidimos uma licença do contrato, para que o atleta possa se defender no processo que responde na Itália. Não vou entrar no mérito se é culpado, inocente. Não sou ninguém para julgá-lo. Ele tem de ser julgado pelo juiz na Itália. Temos de apedrejar menos e ter mais tolerância. Eu já fiz muito, na minha carreira, porque sou Policial", disse ao defender o benefício da dúvida.

Com relação aos áudios, Rollo explica que ficou incomodado com a situação e os considerou graves, no modo de vista penal e no senso comum.

"Evidente que os áudios são bem significativos. O crime de estupro é bem repugnante. Os áudios são graves? Gravíssimos! Fiquei incomodado? Sim, fiquei muito incomodado", comentou o presidente do clube.

*Gazeta esportiva

