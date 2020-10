Federer planeja voltar em janeiro de 2021 para 'Aberto da Austrália'

| Foto: Tony O'Brien/Reuters

O tenista Roger Federer anunciou em entrevista que já treina sem dor após fazer duas cirurgias no joelho. Ele afirmou que pretende voltar ao circuito no "Aberto da Austrália" em janeiro de 2021. De acordo com o atleta, sua recuperação flui de forma planejada.



O suíço de 39 anos chegou às semifinais em Melbourne Park no início deste ano, mas perdeu o restante da temporada depois de se submeter a uma segunda artroscopia no joelho direito.

“Só participarei de um torneio quando estiver 100% em forma. No momento, parece que minha volta pode ser no Aberto da Austrália, em janeiro” disse a revista alemã, Scheweizer Illustriert.

Embora tenha feito um progresso considerável na recuperação, ele diz que ainda não chegou ao ponto de treinar normalmente.

“Mais de duas horas com a raquete na mão, são impossíveis, no momento. Mas venho trabalhando minha resistência e força absolutamente sem dor há algum tempo. Não haverá mais operações. ” Relatou.

Federer é questionado com frequência sobre seus planos de aposentadoria, mas disse que continuará jogando enquanto for prazeroso.

*Via Agência Brasil

