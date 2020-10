Jogando na Espanha, Real Madrid perde de 3 a 2 para o Shakhtar

A vitória veio mesmo sem apesar de estar sem 10 jogadores por causa de lesões e do coronavírus | Foto: Juan Medina/ Reuters

O Shakhtar Donetsk (Ucrânia) conseguiu uma surpreendente vitória de 3 a 2 sobre o Real Madrid (Espanha) fora de casa em sua estreia no grupo B da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (21), isto apesar de estar sem 10 jogadores por causa de lesões e de casos do novo coronavírus (covid-19).

O meio-campista brasileiro Tetê colocou o Shakhtar na frente dos merengues aos 29 minutos de um primeiro tempo turbulento. Ele chutou fora do alcance do goleiro Courtois após Viktor Korniyenko superar a defesa do Real.

Os visitantes alcançaram 2 a 0 quatro minutos depois, quando o zagueiro Raphael Varane chutou para dentro da própria meta ao tentar dominar a bola após Courtois defender parcialmente um chute. Já o meia-atacante israelense Manor Solomon deixou o dele um pouco antes do intervalo.

O meia croata Luka Modric descontou para o time do técnico francês Zinedine Zidane no início do segundo tempo. E o atacante brasileiro Vinícius Júnior fez o segundo dos merengues.

O volante uruguaio Valverde poderia ter empatado nos acréscimos, mas o gol foi anulado por impedimento. Assim, a equipe ucranina, mesmo desfalcada, comemorou uma de suas vitórias mais memoráveis na competição europeia.