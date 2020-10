Camisas oficiais do Fla estão sendo vendidas com 40% de desconto; veja

Os descontos são para as camisas oficiais do clube Rubro-Negro | Foto: Divulgação

O Flamengo, por meio do site oficial, está realizando uma promoção para turbinar as vendas das camisas da atual temporada. O uniforme principal, assim como o de visitante, está sendo vendido com 40% de desconto. Ou seja, o valor caiu de R$ 249,99 para R$ 149,99.

É importante destacar que tal promoção só é válida até o próximo domingo (25 ). Já em relação aos tamanhos, não há tanta disponibilidade assim.

Acesse aqui o site.

Confira abaixo a relação com o modelo e o(s) tamanho(s) disponível(eis).

Veja os tamanhos | Foto: Reprodução

Caso o seu tamanho não esteja listado acima, sugerimos que você procure uma loja oficial do Flamengo em sua região. Afinal, as lojas físicas também estão participando da promoção.

Leia mais:

Manaus FC empresta jogadores para o Rio Negro de Roraima