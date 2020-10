Técnico do Vasco diz que derrota para o Corinthians 'foi injusta'

Segundo o treinador, a vitória deveria ter sido do Vasco | Foto: Divulgação Vasco da Gama

O Vasco foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 1, na última quarta (21), na estreia do técnico português Ricardo Sá Pinto. Ele analisou o desempenho do time e classificou o resultado do confronto em São Januário como injusto.

O novo comandante se mostrou orgulhoso e mostrou muita confiança em retomar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro.

“Nunca poderíamos ter perdido esse jogo. Foi uma injustiça muito grande. Disse aos jogadores que estou orgulhoso pelo o que eles tentaram fazer. Foram agressivos, lutaram e acreditaram. Fomos muito bem. Foi um bom jogo de futebol, mas não merecíamos ter perdido. Mas o processo é esse. Estou triste com o resultado, pelos jogadores, pela torcida. Mas o caminho é esse. Estou muito confiante em relação ao futuro”, disse Sá Pinto.

O treinador completou falando sobre o comportamento dos jogadores em sua estreia e analisou o que precisa ser feito para melhorar e evoluir na competição, ressaltando que o Corinthians atuou no erro e conseguiu ser feliz nas oportunidades que chegou:

“Chegamos à área de finalização, controlamos o adversário em vários momentos. Não sei se nos últimos tempos o Vasco teve tanta posse de bola como hoje. O adversário veio jogar no nosso erro e no contragolpe. Estou orgulhoso como o time tentou melhorar o seu jogo na defesa e no ataque. Estivemos melhores, mas não fomos perfeitos. É o trabalho de repetição que nos fará melhorar mais”, destacou.

*Com informações do Vasco

