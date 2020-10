Brasil está na 3ª posição do novo ranking Fifa

O Brasil completa o top 3 | Foto: Lucas Figueiredo- CBF

A Fifa divulgou, nesta quinta-feira (22), o seu novo ranking mundial de seleções. Apesar dos diversos jogos durante o mês de outubro por conta da reta final da fase de grupos da Liga das Nações e o início das Eliminatórias Sul-Americanas, a já tradicional lista não sofreu nenhuma grande alteração.

A Bélgica segue na liderança do ranking, seguida de perto pela França. Enquanto a seleção do técnico Roberto Martínez empatou com a Costa do Marfim, perdeu para a Inglaterra e superou a Islândia, os atuais campeões mundiais empataram com Portugal, venceram Ucrânia e Croácia e acirraram a disputa pelo topo da lista.

O Brasil completa o top 3. Em outubro, a seleção pentacampeã mundial bateu a Bolívia e o Peru nas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O top 10 do ranking não sofreu mudanças e continua sendo formado pelas mesmas seleções de setembro. Houveram, no entanto, mudanças de posição. A Espanha ultrapassou o Uruguai e subiu para a sexta colocação, enquanto a Argentina foi para o oitavo lugar, empurrando a Croácia para nono. Inglaterra (4º), Portugal (5º) e Colômbia (10º) fecham a lista das primeiras equipes.

A próxima edição do ranking mundial da Fifa será divulgada no dia 26 de novembro, após as últimas partidas entre seleções em 2020.

Até lá, serão duas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas e duas Liga das Nações, concluindo a fase de grupos.

*Gazeta esportiva

