Veja quem são os convocados por Tite para os próximos jogos da Seleção

O técnico Tite convocou, na manhã desta sexta-feira (23), a Seleção Brasileira para as próximas duas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022.

Na Data FIFA de novembro, o Brasil enfrenta a Venezuela, no Morumbi, em São Paulo, e o Uruguai, no Centenário, em Montevidéu, nos dia 14 e 17 do próximo mês, respectivamente.

Convocados

Goleiros

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

Laterais

Alex Telles - Manchester United (ING)

Danilo - Juventus (ITA)

Gabriel Menino - Palmeiras

Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)

Zagueiros

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA)

Rodrigo Caio - Flamengo

Thiago Silva - Chelsea (ING)

Meio-campistas

Arthur - Juventus (ITA)

Casemiro - Real Madrid (ESP)

Douglas Luiz - Aston Villa (ING)

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool (ING)

Philippe Coutinho - Barcelona (ESP)

Atacantes

Everton - Benfica (POR)

Gabriel Jesus - Manchester City (ING)

Neymar - Paris Saint-Germain (FRA)

Richarlison - Everton (ING)

Roberto Firmino - Liverpool (ING)

Vinicius Jr - Real Madrid (ESP)

"Quero agradecer a toda a nossa delegação, por ter seguido o protocolo à risca. Não tivemos nenhum caso positivo. A gente espera, nessa também, repetir o mesmo sucesso do período anterior. Seguiremos com o mesmo protocolo de bolhas e de teste também", pontuou Juninho Paulista, Coordenador da Seleção Brasileira.

*Com informações da CBF

