Libertadores: Flamengo jogará contra Racing Club nas oitavas de final

Veja quais confrontos os demais times brasileiros terão pela frente | Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

O Flamengo finalizou as partidas entre clubes em primeiro lugar no Grupo A e o adversário do time será o o Racing Club, da Argentina. O sorteio foi realizado nesta sexta-feira (23), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

O clube carioca ainda terá vantagem do mando de campo na segunda partida. Além disso, outros times brasileiros já conheceram quais serão os próximos times a serem vencidos.

Confira os confrontos:

Guarani x Grêmio

Independiente Del Valle x Nacional

Delfín x Palmeiras

Internacional x Boca Jr.

Racing Club x Flamengo

Libertad x Jorge Wiltersmann

Athletico-PR x River Plate

LDU Quito x Santos

*Informações CRF

