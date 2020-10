Duelos de gigantes do Brasileirão movimentam fim de semana

Os duelos marcam as próximas posições dos times na tabela | Foto: Reprodução

Manaus - Os jogos mais aguardados da 18ª rodada do Brasileirão para este fim de semana são dos times: Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro. Os três clubes estão na disputa pela ponta da tabela. A rodada terá confronto direto entre o time da Gávea e o Colorado.

Flamengo x Internacional

Flamengo e Internacional disputam neste fim de semana, a partida que garante a primeira colocação da tabela. Os times estão empatados em número de jogos e vitórias. O jogo acontece neste domingo (25), no Beira-Rio às 17h15.

Para o jogo contra o Rubro-Negro, o Internacional vai para campo com três desfalques. O lateral Rodney não poderá jogar por motivos contratuais, já que o atleta ainda pertence ao Flamengo.

O time ainda possui mais dois desfalques. O zagueiro Víctor Cuesta, cumprindo suspensão, o atacante Yuri Alberto estará ausente para treinar junto a seleção sub-20.

Uma das dúvidas de Eduardo Coudet, era Zé Gabriel. O zagueiro foi a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), após ter sido denunciado por prática de jogada violante, no jogo contra o São Paulo, depois de ter feito uma jogada perigosa que resultou em sua expulsão.

O STJD decidiu disciplinar o atleta com a pena mínima de um jogo, que já foi paga na partida contra o Grêmio, com isso, Zé Gabriel está à disposição, amenizando a preocupação do técnico com o setor defensivo.

Seguinte a goleada aplicada no Corinthians, por 5 a 1, o time de Domènec Torrent vai ao Beira-Rio embalado pelo bom resultado e com a expectativa de assumir a cabeça da tabela.



A missão de vencer a equipe Colorada fora de casa, não vai poder contar com o atacante Bruno Henrique, que cumpre suspensão depois de ter recebido seu terceiro cartão amarelo, na última rodada.

Gustavo Henrique, zagueiro, desfalca o time da para tratar de um trauma no testículo, sofrido no último jogo. Gabriel Barbosa e Diego Alves ainda estão em fase de recuperação e não possuem previsão de retorno.

Fluminense x Santos

Fluminense e Santos duelam para entrar no G4, no domingo (25) a partir das 15h. O time das laranjeiras tem três reforços. Michel Araújo, Wellington Silva e Yuri voltam a treinar com o elenco, após várias partidas fora.

Odair Hellmann ainda não cravou o time que irá enfrentar o Peixe, mas não poderá jogar com Pacheco e Yago, por conta de lesões e Frazan que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Na Vila Belmiro, o técnico Cuca reconhece que o material humano é limitado, tendo que poupar alguns jogadores a contra gosto, como o lateral Pará, que foi substituído no jogo contra o Denfesa y Justicia, pela Libertadores, alegando dores na coxa direita.



“Eles têm se superado, corremos o risco de lesão sempre”, comentou Cuca.

Alison e Luan Peres seriam julgados pelo STJD, por conduta antidesportiva, em situações que aconteceram no jogo contra o Ceará, porém o julgamento foi adiado e os jogadores podem atuar contra o fluminense.

Madson é outra preocupação do técnico, acometido de amgdalite, o mesmo motivo o tirou do jogo contra os argentinos, terça-feira passada.

A boa notícia para o técnico, é Marinho, que mostra boa recuperação e pode ser liberado para o jogo, pelo departamento médico.

Atlético x Sport Recife

No ‘Mineirão’, o Atlético Mineiro enfrenta o Sport Recife, no sábado às 21h. Sampaoli tenta retomar a sequência de vitórias, depois de uma derrota e um empate.

O atlético estava surpreendendo com o estilo de jogo e ganhou posições até se tornar o líder do campeonato, partidas passaram e o time parecia não encaixar mais as jogadas, fazendo um jogo previsível, o que resultou em derrota e perda da liderança.

No sábado, o Galo tem a oportunidade de vencer, garantindo mais três pontos e ‘colando’ nos dois primeiros colocados, em caso de empate entre Flamengo e Internacional.



A equipe soma duas derrotas a mais que Flamengo e Internacional. A vitória sobre o Sport é importante para o técnico Sampaoli se manter em alta.

Grêmio x Internacional

Também no domingo, Grêmio e Athletico Paranaense se enfrentam, às 17:15h, na Arena da Baixada. O Furacão precisa vencer para tentar uma reação e se distanciar da zona da degola, já o Grêmio se mantém no meio da tabela e com a vitória, poderia se aproximar do G4.

