Jogo de Brasil x Argentina será em uma Arena brasileira; saiba qual

O confronto será válido pela quinta rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo | Foto: Lucas Figueiredo- CBF

O duelo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Catar 2022, já tem palco definido: a Arena Pernambuco, em São João da Mata (PE).

A partida será no dia 30 de março de 2021. A notícia foi dada pelo Coordenador da Seleção Brasileira, Juninho Paulista, antes da convocação desta sexta-feira (23).

Juninho ressaltou que a CBF já iniciou as vistorias necessárias para a operação da partida e destacou que uma das prioridades será conferir o bom estado do gramado, visto como essencial para o desenvolvimento do futebol da Seleção Brasileira.

Na programação original de sedes das Eliminatórias, anunciada antes da pandemia de coronavírus, a partida estava prevista para a Neo Química Arena, que acabou recebendo o jogo entre Brasil e Bolívia, na abertura do torneio.

O confronto será válido pela quinta rodada do torneio classificatório para a Copa do Mundo.

*Com informações da CBF

Leia mais:

Duelos de gigantes no Brasileirão movimentam o fim de semana