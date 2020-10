Manaus FC joga hoje (24) contra a Jacuipense (BA) na Arena da Amazônia

O jogo acontece na Arena da Amazônia | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus – O Gavião do Norte terá um desafio neste feriado de 24 de outubro. O time enfrenta a Jacuipense (BA), às 16h (horário local), na Arena da Amazônia, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Nascido em Manaus, o volante Márcio Passos falou sobre o presente que gostaria de dar para a cidade neste dia.



“O nosso time já leva o nome da cidade, uma homenagem à nossa cidade. Eu sou daqui também, e uma vitória é sempre bom, sendo ainda no aniversário da cidade, seria um presente maravilhoso. A gente espera trazer um pouco de alegria para o pessoal de Manaus comemorando não só o aniversário da cidade, mas também essa vitória, que com certeza vamos correr muito atrás para conseguir”, disse o jogador.

Quem também espera presentear a cidade é o técnico potiguar, Luizinho Lopes.

“O MANAUSFC em ele ter nome de Manaus, ele já nasceu muito grande. Cidade espetacular, uma cidade muito importante, de um Estado muito importante em nível mundial. A gente espera poder presentear o povo com uma grande vitória”, disse o treinador.

Estreia

O goleiro Gleibson, que substitui o suspenso Jonathan, fará sua estreia na Série C. Ele também falou sobre as expectativas para o confronto.

“A gente sabe da importância desse jogo para nós na competição. É trabalhar e conseguir fazer defesas e sair com o resultado positivo. Vai ser muito importante para nós”, disse o goleiro.

