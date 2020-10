Manaus FC presenteia cidade de Manaus com vitória na Arena da Amazônia

Com a vitória, o time foi a quinta colocação na tabela e soma 17pontos | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus - O Manaus FC presenteou a cidade Baré com uma vitória de 2x1 sobre a Jacuipense, na tarde de ontem (24), na Arena da Amazônia. Os três pontos foram importantes para que o Gavião se aproximasse do G4 do grupo A. O próximo confronto será o jogo de volta contra o Paysandu.

A equipe baiana teve um bom trabalho de bola. Durante grande parte do primeiro tempo, saiu na frente do esmeraldino aos 38 minutos da etapa inicial.

A reação do Manaus veio nos acréscimos, com Gabriel Davis, aproveitando a sobra do escanteio e marcando para o time da casa.

No segundo tempo, o time se impôs e teve algumas oportunidades para ampliar, mas foi somente aos 90+4 que Matheuzinho, fazendo um grande lançamento para a pequena área, encontrou o gigante do Manaus FC, Hamilton, que marcou de cabeça, dando a vitória ao Gavião.

A vitória foi mais um presente que o clube deu no seu aniversário de 351 anos de Manaus. Em 2019 a equipe presentou a cidade com o acesso a série C do campeonato brasileiro. A cidade entrou em festa, já que, há muito os torcedores do futebol amazonense não vibravam por um acesso.

Em 2020 o gavião do norte também presenteou a cidade vencendo o Coritibia, time relacionado entre os 20 clubes da série A do campeonato brasileiro, garantindo a vaga histórica para a fase seguinte da Copa do Brasil.

“Se eu pudesse dar um presente para comemorar esses 351 anos, seria poder colocar Manaus um degrau a cima no futebol brasileiro, subindo para série B. Será por ti, Manaus” finalizou.

A declaração foi dada antes do jogo e graças ao empenho dos atletas, a equipe ofereceu mais este presente a capital.

