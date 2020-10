Zezão e Coari vão para as semifinais do campeonato de handebol do AM

O Coari conseguiu vaga antecipada para as semifinais da competição, junto ao Zezão | Foto: Emanuel Mendes e Miguel Almeida

A Série Ouro do campeonato Amazonense já conheceu seus dois primeiros classificados para a próxima fase da competição. Zezão e Coari venceram os jogos e garantiram as vagas.

O atual campeão Zezão derrotou o Amazonas por 33x27. A equipe de Coari derrotou o time Raíz por 31x27, fazendo valer a viagem até a capital.

Com os resultados, as equipes já estão classificadas para as semifinais e esperam conhecer os rivais na próxima semana, onde acontece às eliminatórias do grupo B da competição.

Os times que disputam o grupo B, são: Nilton Lins, HCM, Associação Itacoatiarense e Santa Etelvina.

Os jogos das classificatórias acontecerão nos dias 20, 30 e 31 de outubro. As semifinais previstas para os dias 21 e 22 de novembro. O evento é organizado pela Liga de Hanball do Amazonas (LIHAM)

