Philippe Coutinho sofre lesão e desfalca Barcelona

O jogador vive uma grande fase após conquista da Chanpions League e convocação para a seleção brasileira | Foto: Josep Lago/AFP

Philippe Coutinho machucou a coxa esquerda na derrota do Barcelona por 3 a 1 para o Real Madrid no estádio do Camp Nou no último sábado (24). A lesão tira o brasileiro do confronto com a Juventus, fora de casa pela Liga dos Campeões, na próxima quarta-feira (28).



Um comunicado emitido pelo Barça neste domingo (25) confirmou que o brasileiro ficará indisponível por causa da lesão, sem dar detalhes sobre o tempo de recuperação.

O brasileiro vinha em boa fase nesta primeira temporada de volta ao clube, após ter sido emprestado ao Bayern de Munique na última temporada, onde marcou dois gols e deu duas assistências em seis partidas oficiais.

O jornal AS estima que Coutinho pode ficar três semanas fora. Se confirmada as três semanas de recuperação, o meia campista pode desfalcar a seleção brasileira no jogo contra a Venezuela, pela terceira rodada da fase eliminatória para a Copa do Mundo.

Sua lesão pode representar boas oportunidades para outros dois jogadores contratados a peso de ouro pelo Barça, os franceses Antoine Griezmann e Ousmane Dembelé, que ficaram de fora da equipe titular contra o Real Madrid.

*Agência Brasil

Leia Mais:

Manaus FC presentei cidade de Manaus com vitória na Arena da Amazônia

Jogo de Brasil x Argentina será em uma Arena brasileira; saiba qual

Duelo de gigantes do brasileirão movimentam fim de semana