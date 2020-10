Ronaldinho Gaúcho testa positivo para Covid-19 e ficará isolado

Ele afirmou estar assintomático | Foto: Daniel Guimarães _CBF

Ronaldinho Gaúcho confirmou no início da tarde deste domingo (25) que testou positivo para o novo coronavírus (covid-19). O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado no perfil das redes sociais de uma empresa que promoveria um evento com o craque.



“Estou aqui em BH desde ontem (24), vim para participar do evento. Fiz os exames e testei positivo para covid. Estou bem, assintomático, mas vamos ter que deixar o evento para depois. Em breve estaremos juntos aí. Grande abraço!”, declarou.

O eterno craque da seleção brasileira e diversos clubes pelo mundo, seguirá em isolamento social na capital de Minas Gerais.

