Flamengo empata em jogo e na tabela do Brasileirão com Internacional

O jogo foi eletrizante do início ao fim | Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Após o jogo deste domingo (25), o Flamengo empatou em 2 a 2 com o Internacional e estão com os mesmos 35 pontos, mas a equipe comandada pelo técnico argentino Eduardo Coudet leva vantagem no critério de desempate do saldo de gols (15 a 11).

Os donos da casa começaram pressionando. Logo aos 6 minutos abriram o placar. O lateral do Flamengo Isla perdeu a bola para Patrick, que foi até a linha de fundo e tocou para Abel Hernández.

Dentro da área, o atacante uruguaio se antecipou à zaga rubro-negra e chutou firme. Indefensável para o goleiro Hugo.

Quatro minutos depois, os visitantes empataram. O atacante Pedro, de fora da área, bateu firme no canto esquerdo do goleiro Marcelo Lomba, que não conseguiu interceptar. Este foi o nono gol de Pedro no Brasileirão.

Após o placar igualar, o jogo ficou equilibrado. Entretanto, aos 24, após mais uma bobeira do sistema defensivo da equipe carioca, o Inter voltou à frente no marcador.

Após erro de passe do zagueiro Gustavo Henrique, na saída do goleiro Hugo, Thiago Galhardo bateu colocado e balançou a rede adversária. Com este gol, Galhardo se isolou ainda mais na artilharia do campeonato, com 15. O jogador colorado ainda fez o terceiro aos 43, mas desta vez estava impedido.

Empate no final

Na segunda etapa, o Flamengo tentou reagir, mas foi o Inter que quase ampliou. Aos 4, Marcos Guilherme bateu de primeira, de fora da área, e acertou a trave de Hugo. Em seguida os rubro-negros incomodaram. Aos 7, de voleio, Pedro quase marcou o segundo dele na partida. Aos 12, o lateral-esquerdo rubro-negro Filipe Luís acertou o travessão.

No decorrer do segundo tempo os cariocas dominaram a partida, embora não conseguissem transformar a pressão em gol. Até que nos acréscimos, aos 49, Gerson cruzou para Everton Ribeiro, que, de cabeça, empurrou para o fundo da rede. Internacional 2, Flamengo 2.

O próximo compromisso das duas equipes será na próxima quarta-feira (28). Estreando na Copa do Brasil, o Internacional enfrentará o Atlético-GO no estádio Olímpico, em Goiânia (GO), às 19h. Outro que vai debutar na competição é o Flamengo, que duelará com o Athletico-PR, atual campeão da competição, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), às 21h30.

Pelo Brasileirão, os colorados voltam a campo no sábado (31). O adversário será o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 19h. Já o Flamengo receberá o São Paulo no domingo (1º). A partida acontecerá no Maracanã às 16h.

