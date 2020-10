São Paulo vence Fortaleza nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O tricolor se tornou o primeiro classificado para as quartas de finais | Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

O São Paulo se tornou o primeiro classificado para as quartas de finais, após vencer a equipe do Fortaleza por 10 x 9 nas disputa por pênaltis. O jogo terminou em 2x2 no tempo regulamentar, levando a disputa pela vaga pra as penalidade máximas.



A vaga parecia pertencer ao tricolor sem maiores dificuldades, depois de abrirem dois gols de vantagem sobre o Leão, com dois gols do atacante Brenner, que marcou na primeira e segunda etapa.

O time de Rogério Ceni voltou determinado para o segundo tempo e dificultou a vida do São Paulo. Aos 35 da etapa final, David marcou para o fortaleza, a partir daí o time apostou em bolas aéreas, conseguindo o gol de empate aos 46 minutos.

Com o fim dos 90 minutos, a vaga seria decidida nos pênaltis. O times preparam os cobradores e começava a série de gols assertivos.

Foram 20 penalidades cobradas, mas na 19o cobrança, Tiago Volpi pegou o chute de Gabriel Dias, do Fortaleza. A classificação estava nos pés de Léo Pelé, que com tranquilidade furou a defesado goleiro do Leão, dando a classificação ao time paulista.

*Via Agência Brasil

