Jorginho deixa o Coritiba depois de não conseguir boa sequência

Depois da derrota para o Ceará, Jorginho não é mais o técnico do Coritiba. A gestão do clube informou que além dele, Luiz Iubel, auxiliar, e o preparador físico Joelton Urtiga, também foram desligados do clube. O técnico deixa o comando após 13 partidas.

No tempo em que esteve a frente da equipe, foram três vitórias, quatro empates e seis derrotas. O rendimento foi muito abaixo do esperado, tendo apenas 33% de aproveitamento, o que foi decisivo para a escolha do desligamento.

O clube emitiu nota oficial para anu nciar a mudança

"O Coritiba Foot ball Club definiu neste domingo (25) mudanças no Departamento de Futebol para sequência da temporada. O técnico Jorginho deixa o comando da equipe alviverde após 13 partidas. Desde a estreia contra o Sport, a equipe alviverde teve sob comando de Jorginho um aproveitamento de 33%. O auxiliar técnico Luiz Iubel e o preparador físico Joelton Urtiga também deixam o clube, Coritiba aos profissionais pelos seus serviços prestados ao clube e deseja sucesso em suas carreiras. "

Leia mais:

São Paulo vence Fortaleza nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Flamengo empata em jogo e na tabela do Brasileirão com o Internacional