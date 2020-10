Conmebol confirma datas e horários dos jogos das Eliminatórias da Copa

Confira | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta segunda-feira (26) a tabela detalhada das dez partidas da terceira e quarta rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022.

Confira:

Veja as datas e horários dos jogos | Foto: Reprodução

A seleção brasileira encara a Venezuela no dia 13 de novembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP). Quatro dias depois, o Brasil mede forças com o Uruguai, no Estádio Centenário, na capital Montevidéu, às 20h.

Somente os primeiros quatro colocados na competição asseguram vaga no Mundial de 2022. Haverá repescagem para terminar na quinta posição. O Brasil lidera as Eliminatórias com seis pontos, mesmo total da Argentina, mas leva vantagem pelo saldo de gols: a seleção marcou sete vezes, e os hermanos apenas duas.

A seleção, comandada pelo técnico Tite, venceu com folga as duas primeiras rodadas: goleou a Bolívia por 5 a 0, e venceu o Peru por 4 a 2.

*Via Agência Brasil

