Lewis Hamilton crava recorde e se torna uma lenda do esporte

O automobilista se tornou o maior vencedor da Fórmula 1 com 92 vitórias | Foto: Divulgação

Lewis Hamilton venceu sua 92ª corrida na Fórmula 1, ultrapassando o recorde de seu antecessor Michael Schumacher, com 91 vitórias na categoria. Desde 2014 o piloto domina a competição, conquistando cinco campeonatos mundiais em 7 disputados até este ano.

Após a quebra deste recorde, o atleta ainda pode estabelecer a marca de cem vitórias na carreira, tornando dura a missão de outro piloto passar essa fronteira.

Aos 35 anos, ele pode conquistar seu sétimo título no fim desta temporada. O contrato de Hamilton com a Mercedes expira no fim deste ano. Toto Wolff, chefe da Mercedes, mostra interesse em renovar o contrato. Perguntado sobre a renovação, disse

"É imenso, temos que vender muito inventário. Vender um contrato de arrendamento dos edifícios e simplesmente arranjar o dinheiro. "

Embora a frase pareça exagerada, a realidade é que o piloto continua interessado em fechar acordo e continuar correndo pela Mercedes.

"Em 10 ou 20 anos vamos olhar para trás e realmente reconheceremos o piloto especial que ele foi" finalizou, Toto Wolff.

*Via Agência Brasil

