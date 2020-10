Manaus FC ganha auxiliar-técnico permanente

Esta é a segunda passagem do auxiliar pelo clube | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus - O Manaus FC anunciou na tarte desta segunda-feira (26), a contratação do auxiliar-técnico permanente do clube, Souza Brito, de 39 anos. O profissional teve uma passagem pelo clube, na mesma função, com o ex-treinador do esmeraldino, Wellington Fajardo.

Com Fajardo, conquistou o Campeonato Amazonense de 2019 e, de quebra, ainda dirigiu o Gavião do Norte na estreia na Série D, do ano passado, que culminou com o histórico acesso da equipe.

Souza falou sobre a alegria de voltar a defender as cores do tricampeonato amazonense.

“É gratificante poder voltar. Tivemos uma participação no Campeonato Amazonense de 2019 e na Série D, no ano passado, como auxiliar do clube. Agora estou de volta e à disposição do técnico Luizinho Lopes. Juntos estaremos trabalhando em prol dos objetivos do Manaus Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série C”, disse Souza.

Hoje, trabalhando como auxiliar-técnico, Souza chegou a comandar o esmeraldino no jogo de estreia do Gavião do Norte na Série D, do ano passado, diante do Santos (AP).

Na ocasião, o técnico Wellington Fajardo - que acabara de ser campeão amazonense com o Gavião, - tinha tirado uma semana de férias para visitar a família em Minas Gerais.

O vice-presidente do esmeraldino, Giovanni Silva fala do novo reforço e destaca a atuação dele no esmeraldino.

“Esta é a segunda passagem do Souza como auxiliar técnico do Manaus, e ele será o auxiliar-técnico permanente do clube. Ele veio para ajudar o também auxiliar-técnico, o Neto Pajolla, e o professor Luizinho Lopes”, explica.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Lewis Hamilton crava recorde e se torna lenda do esporte