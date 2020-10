Vasco da Gama contrata Léo Matos do PAOK, da Grécia

Léo Matos foi revelado no Flamengo | Foto: RFBMarques

O Vasco da Gama acertou nesta terça-feira (27) a contratação do lateral-direito Léo Matos, que vinha defendendo as cores do PAOK, da Grécia.

Após ser aprovado nos exames médicos, o jogador de 34 anos assinou contrato com o Gigante da Colina até o fim da temporada de 2021. Natural de Niterói (RJ), o novo reforço cruzmaltino se apresentou pela manhã e já iniciou os trabalhos no CT do Almirante.

Campeão Mundial com a Seleção Brasileira sub-17 em 2003, Léo Matos foi revelado no Flamengo, mas pouco atuou pela equipe carioca. Foi negociado com o Olympique de Marselha (FRA) aos 17 anos de idade e passou por Paraná, Figueirense e Vila Nova (GO) antes de se firmar em solo europeu.

No velho continente, além de atuar na Grécia, onde possui a idolatria da torcida do PAOK, o lateral-direito jogou na Ucrânia, por Chornomorets e Dnipro. Pelo último, inclusive, foi vice-campeão da Liga Europa 2014-2015.

Ficha técnica:

Nome Completo: Leonardo de Matos Cruz

Apelido: Léo Matos

Data de Nascimento: 02/04/1986 (34 anos)

Local de Nascimento: Niterói (RJ)

Altura: 1,82m

Posição: Lateral-Direito

Clubes: Flamengo, Olympique de Marselha (FRA), Tombense (MG), Paraná, Figueirense, Vila Nova (GO), Chornomorets (UCR), Dnipro (UCR), PAOK (GRE) e VASCO DA GAMA.

Títulos: 1 Copa do Mundo Sub-17 (2003), 1 Super Liga da Grécia (2018-19) e 3 Taças da Grécia (2016-2017/2017-2018/2018-2019)

*Com informações do Vasco da Gama

