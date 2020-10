Presidente da Fifa, Gianni Infantino, testa positivo para Covid-19

Ele afirmou que está com sintomas leves | Foto: FIFA

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, testou positivo para o novo coronavírus (covid-19), informou a federação internacional de futebol nesta terça-feira (27).

Infantino, de 50 anos, relatou sintomas leves, já cumpre isolamento social e ficará em quarentena por pelo menos dez dias, acrescentou a Fifa em comunicado.

"Todas as pessoas que entraram em contato com o presidente da Fifa nos últimos dias foram informadas e estão sendo solicitadas a tomar as medidas necessárias", disse o comunicado.

"A Fifa deseja sinceramente ao presidente Infantino uma rápida recuperação".

*Via Agência Brasil

