Copa do Brasil: Flamengo enfrenta Athletico-PR sem Gabigol

Os times se enfrentam na Arena da Baixada | Foto: Arquivos/Sites Oficiais

Sem Gabigol, o Flamengo terá um jogo eletrizante contra o Athletico-PR pelas oitavas de final na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (28), às 21h30, na Arena da Baixada. O time finalizou na manhã da última terça-feira (27), no CT do Grêmio.

O técnico Domènec Torrent e os auxiliares, Jordi Guerrero e Jordi Gris, comandaram um treino tático e técnico, que contou com as participações do atacante Lázaro e do volante Daniel Cabral.

Após a atividade, na parte da tarde, a delegação rubro-negra embarcou para Curitiba.

Furacão

Atual campeão, o Athletico já mira o confronto com treinamento. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Grêmio, pelo Brasileirão, realizaram trabalhos voltados à recuperação.

Os demais atletas foram ao campo para atividades de posse de bola e jogos em campo reduzido. O elenco voltou a se encontrar ontem (27), no CAT, para finalizar os preparativos.

Diante do Flamengo, o Athletico iniciará a 24ª campanha na competição. O Furacão buscará alcançar mais uma marca emblemática na Copa do Brasil. Até aqui, a equipe athleticana soma 199 gols marcados na história do torneio, uma média de 1,55 por partida.

Saída

Paulo André Benini não é mais o presidente do Athletico Paranaense | Foto: Arquivos/Sites Oficiais

Na noite da última segunda-feira (26), Paulo André Benini colocou o cargo de Diretor de Futebol à disposição do Athletico Paranaense e a Direção do Clube aceitou o pedido.

Dentre os motivos para o comum acordo estão a situação em que se encontra a equipe profissional no Campeonato Brasileiro e o planejamento para a temporada de 2020.

