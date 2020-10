Nicholas Santos vence os 50 metros borboleta em competição na Hungria

Nicholas é o atual recordista mundial da prova | Foto: Satiro Sodré

O paulista Nicholas Santos, de 40 anos, venceu nesta terça-feira (27) a prova dos 50 metros borboleta no segundo dia de provas da quarta etapa da Liga Internacional de Natação (ISL, sigla em inglês), em Budapeste (Hungria). A vitória, obtida com a marca de 22seg30, transformou o brasileiro no atleta mais velho a faturar uma medalha de ouro no evento. Nicholas deixou para trás o norte-americano Caeleb Dressel, de apenas 24 anos, terminou a prova em segundo lugar. O nadador é dono de dois ouros em revezamentos na Olimpíada Rio 2016, seis ouros em Mundiais de piscina curta e várias outras conquistas.

Bicampeão mundial dos 50 metros borboleta em piscina de 25 metros, Nicholas é o atual recordista mundial da prova, com o tempo de 21seg75 obtida na mesma piscina, em Budapeste, em 2018, durante a Copa do Mundo de Natação. O brasileiro faz parte da equipe Team Iron com outros dois compatriotas - Leonardo Santos e Guilherme Basseto - e mais 13 nadadores de várias nacionalidades.

O Brasil já havia subido ao pódio ontem (26) com Leonardo Santos, que venceu os 200 m medley, também pelo Iron Team. Hoje (27), Santos voltou à piscina e conquistou a prata na prova dos 200 m livre (1min42seg98). Outros dois brasileiros também faturaram prata: Guilherme Basseto, do Iron Team, nos 100 m costas (50seg65) e Brandonn Almeida, do NY Breakers, na prova dos 400 m medley(4min04seg75). Confira a programação e acompanhe as provas dos brasileiros ao vivo no site da ISL.