Lucas Paquetá é convocado por Tite para a Seleção Brasileira

A equipe disputará as próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Catar em 2022 | Foto: Pedro Martins/MOWAPRESS

O técnico Tite convocou nesta terça-feira (27) o meio-campista Lucas Paquetá. O jogador de 23 anos, atualmente no Lyon, da França, havia sido chamado por André Jardine para a equipe olímpica, mas será parte integrante do elenco da Seleção Brasileira.

A equipe disputará as próximas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Catar em 2022. Ele assume a vaga de Philippe Coutinho, lesionado.

Coutinho foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda no último domingo (25), um dia após o clássico entre Barcelona e Real Madrid.

De acordo com o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, não há tempo hábil para a recuperação do jogador para sua participação nas próximas duas rodadas das Eliminatórias.

A Seleção Brasileira inicia sua preparação para os próximos jogos em Teresópolis, na Granja Comary, no dia 09 de novembro. No dia 13 jogará contra a Venezuela, em São Paulo, no Morumbi. Quatro dias depois terá como rival o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

*Com informações da CBF

