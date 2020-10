Com 11 desfalques, Cuiabá vence Botafogo na Copa do Brasil

O time volta a enfrentar o Cuiabá no dia 3 de novembro, para o jogo de volta da Copa do Brasil | Foto: Vítor Silva/Botafogo

Mesmo sem ter 11 atletas do elenco à disposição e atuando fora de casa, o Cuiabá saiu na frente do Botafogo no jogo de ida do confronto pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nessa terça-feira (27), o Dourado bateu o Alvinegro por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos.



Com a vitória, o time assumiu a vantagem do empate para o duelo de volta, que será na Arena Pantanal, em Cuiabá, na próxima terça-feira (19), às 19h.

O Cuiabá não pôde contar com os zagueiros Everton Sena e Luiz Gustavo e com os atacantes Felipe Ferreira, Felipe Marques, Élton, Jenison e Marcinho. Os sete chegaram ao clube durante a paralisação do futebol em razão da pandemia de covid-19.

Os sete jogadores haviam defendido outras equipes na Copa do Brasil, então não poderiam atuar pelo time do Mato Grosso. Além deles, os laterais Lenon e Romário e os volantes Auremir e Rafael Gava se recuperam de lesão e também foram desfalques.

Mesmo com a posse de bola e criando mais lances de finalização, o Fogão não colocou a bola na rede. O Cuiabá conseguiu equilibrar a partida e começou a assustar o goleiro alvinegro, Gatito Fernández, com bons chutes de fora da área.

Na etapa final, aos nove minutos, com o Dourado pressionando o Alvinegro na defesa, o volante Matheus Barbosa aproveitou um passe errado do meia Keisuke Honda e bateu forte, da entrada da área, no canto do goleiro Diego Cavalieri.

O Botafogo tentou o empate, fazendo várias investidas a o campo de ataque do Cuiabá, mas sem sucesso. Melhor para o Cuiabá, que festejou a vitória no Rio e a vantagem para o duelo na Arena Pantanal. O jogo de volta será na terça-feira (3) de novembro, às 19h.

*Via Agência Brasil

