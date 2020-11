Gabriel Castro, o 'Gabi Ouro' é promessa da natação amazonense

Gabriel já desponta como um dos melhores nadadores mirins do brasil, sendo o melhor nadador mirim do ranking brasileiro 2019 | Foto: Lucas Silva

Manaus - A bagagem é de 101 medalhas em competições, um Bi Campeonato Amazonense e pódios em diversos locais do Brasil, mas engana-se quem acha que essas conquistas são de um atleta adulto. Gabriel Castro ou "Gabi Ouro", de apenas 10 anos é a jovem promessa com potencial para representar o Amazonas em grandes competições e ser um dos grande nadadores brasileiros.

As primeiras braçadas

Gabriel começou a nadar ainda aos dois anos de idade, por indicação médica. Os pais, Miguel e Elanne optaram pela natação. Desde que começou, viram que o pequeno tinha afinidade com a água e com mais idade começou a participar de diversos torneios.

O atleta mirim é acompanhado por uma equipe multidisciplinar, que trabalha no preparo físico e prevenção de lesões. Seu treinador é Leandro Freire, 38 anos, do Instituto Pedro Nicolas, equipe pela qual Gabriel compete.

O pequeno nadador treina há dois anos no Instituto Pedro Nicolas e tem acumulado bons resultados | Foto: Lucas Silva

"O Gabriel começou a treinar em nosso instituto há dois anos e o desenvolvimento técnico e físico é algo que realmente chamou atenção" relatou Leandro Freire



A semana é intensa para o nadador, dividindo seu tempo entre a escola e os treinos. Por conta de sua rotina, é essencial que tenha um acompanhamento com fisioterapeuta.

Marcelo Caresta é o responsável por cuidar da recuperação corporal, avaliando a condição muscular, todos os sábados, identificando se algum músculo está desgastado e, caso necessário, é aplicada uma sessão de ventosas, para recuperação.

Conquistas

Gabriel é bicampeão do campeonato amazonense de velocidade, para graduados. Vencendo os quatro estilos de nado que participou.

As provas são tiros de 50 metros, as vitórias o tornaram o melhor atleta mirim do amazonas por dois anos seguidos, recebendo o mérito aquático da Federação Amazonense de Desportos Aquáticos.

“Eu e a mãe damos apoio total a ele, ela cuida bem da alimentação e o incentiva, eu sempre levo para os treinos. Todas as competições estamos juntos, acompanhando e torcendo. Ficamos muito orgulhosos quando ele recebe elogios de outros clubes de natação e as pessoas pedem para tirar foto. “ contou Miguel Castro, pai do nadador.

Só em 2019 o atleta conquistou mais de 100 medalhas em competições | Foto: Lucas Silva

O atleta já representou o Amazonas em competições no nordeste do país, conquistando o primeiro lugar, na Bahia, na Copa Norte-Nordeste de Clubes de Natação, faturando o "Melhor Índice Técnico", na categoria "Mirim Sênior" e o "Nadador Mais Eficiente".



O nadador participou da Copa Norte-Nordeste Troféu Caco Caminha, realizado em Natal-RN. O torneio lhe deu notoriedade no nordeste do país, vencendo as provas de 50, 100 e 200m livres. Vencendo também os 50m nado peito, sua especialidade.

A vitórias atraíram elogios e a atenção de tradicionais clubes de natação do Nordeste. Com os feitos, o atleta mirim recebeu dos colegas de competição, o apelido de 'Gabi Ouro', fazendo referência a um dos grandes jogadores do futebol brasileiro da atualidade, Gabriel Barbosa, o 'Gabi Gol'.

“A competição que eu mais gostei foi na Bahia, onde ganhei troféus e medalhas. Dentro da água eu fico muito feliz, praticando esse esporte que eu tanto amo. “ disse Gabriel

O atleta recebeu o convite para o Campeonato Norte-Nordeste 2020, realizado em dezembro, em Maceió. O nadador aguarda a confirmação das datas para defender o amazonas na competição.

Novos desafios



Hoje, o atleta compete pela categoria "Mirim 2". Ele e o treinador visam a categoria Petiz 1, para atletas pré-adolescentes. Os treinos têm duração de uma hora, onde Gabriel treina dois quilômetros por sessão, fazendo um reforço muscular ao final dos treinos.

Leandro Freire aplica treinos visando competir em uma nova categoria | Foto: Lucas Silva

“É necessário muito cuidado e equilíbrio para não queimar nenhuma fase da preparação, agora que ele está crescendo. Ele tem um bom desenvolvimento aeróbico e anaeróbico, conseguindo ser rápido e resistente. Ele tem muito potencial, mas é preciso respeitar sua base fisiológica” comentou o treinador.



Ele já está se preparando para próximo ano, quando irá encarar uma prova medley, alternando os estilos de nado, na categoria Petiz.

Apoio para competir

Gabriel conta com o apoio da Nutrigo, empresa de suplementação. Impressionados com os resultados positivos que o atleta publica em suas redes sociais, a empresa resolveu fornecer alguns produtos para o nadador.

“Nós ficamos muito felizes com o apoio da Nutrigo. Sabemos que é muito difícil conseguir um patrocínio” disse o pai, Miguel Castro.

De olho no futuro

Gabriel conta que é muito focado e não gosta de faltar os treinos, pesquisando a fundo sobre natação e aperfeiçoando suas técnicas em seu tempo livre.

Apesar da pouca idade o alteta mostra que tem foco para se tornar uma grande referência no cenário amazonense | Foto: Lucas Silva

“Sou muito focado e dou o máximo de mim mesmo, quero chegar a seleção brasileira, competir em torneios importantes e, quem sabe um dia, ser melhor que os meus ídolos Adam Peaty e Caeleb Dressel” ressaltou Gabriel.



As conquistas do nadador são resultados da dedicação e paixão pelo nado, mas também são um reflexo do apoio dos pais, que fizeram da paixão do filho, sua paixão.

