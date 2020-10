Em busca do topo da tabela, Fla e Inter enfrentam times paulistanos

Os jogos acontecem no sábado e domingo | Foto: Reprodução

Na briga pela liderança do Campeonato, Flamengo e Internacional precisam vencer seus jogos Ambos enfrentam times paulistanos para o topo da tabela. O Inter enfrenta o Corinthians pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro no sábado (31). O Rubro-Negro duela em casa contra o São Paulo, no domingo (1).

Internacional x Corinthians

O Colorado busca a vitória para obter vantagem na tabela, enquanto o Timão luta para respirar na competição, podendo ir ao Z4 em caso de derrota.

Mesmo com o Colorado a frente do placar durante maior parte do jogo, no último domingo (25), em jogo disputado contra o Flamengo, onde ambos poderiam sair com a liderança, o empate persistiu.

Agora, o time de Eduardo Coudet se prepara para enfrentar o Timão, na Neo Química Arena, sábado (31), ás 18h.

O Inter fez trabalhos de regeneração, após ter enfrentado o Atlético Goianiense, pela Copa do Brasil. O time contará Thiago Galhardo, poupado no último jogo, para o confronto contra o Corinthians.

A equipe colorada está em ótima fase e pode não poupar jogadores para o confronto, exceto por Rodrigo Modelo. O zagueiro apresentou dores musculares na coxa direita e será avaliado antes da partida.

O time Alvinegro fez treinamentos de infiltração, movimentação e finalização, comandados pelo técnico Vagner Mancini. O time vem de uma derrota para o América, na Copa do Brasil e, vencer o líder seria essencial para conquistar pontos e recuperar a confiança dos jogadores.

Dentre os vinte clubes da série A, sete finalizam sua participação no primeiro turno, nesta rodada | Foto: CBF

A equipe de Mancini ficará desfalcada por Gustavo Mantuan, que sofreu lesão em um jogo treino do próprio Corinthians. O atleta passará por cirurgia e só deve voltar aos gramados em 2021.

Glenda Leão, de 20 anos, é torcedora do Corinthians e fala sobre o próximo jogo e a situação atual do clube.

A torcedora acredita que o Timão vence o Inter | Foto: Reprodução

"O meu time está nas últimas posições na tabela e vem sofrendo pressão da torcida, é bem provável que seja aqueles jogos onde vamos esperar até o último minuto para saber o resultado. É muito importante que ele ganhe. Do outro lado vai estar o Internacional, eles não vão refrescar porque querem a liderança, mas o meu palpite é 2X1 para o Corinthians. "

Flamengo x São Paulo

O jogo entre o tricolor paulista e o time da gávea, acontece no domingo (1), no Maracanã, às 15h. Empatado com o Inter, na tabela, o Flamengo tenta uma vitória para conquistar a liderança da competição.

A equipe de Domènec Torrent estará desfalcada para o duelo contra o São Paulo. William Arão e Tiago Maia receberam o terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão.

Arrascaeta pode ser um ótimo reforço para a equipe, recuperado de lesão, o meia pode entrar em campo no domingo. Rodrigo Caio também está à disposição para o confronto de domingo. O atleta sofria de dores causados por um edema ósseo no joelho direito, mas mostrou boa recuperação e poderá entrar em campo.

Os jogadores que atuaram no último jogo fizeram treinamentos para recuperação muscular, enquanto a outra parte do grupo treinou em campo.

O torcedor do Flamengo, Felipe Juan, de 21 anos, contou a sua expectativa para o jogo que encerra o primeiro turno para a equipe carioca.

O torcedor Felipe Juan sabe da qualidade técnica do adversário, mas se mostra confiante com a vitória | Foto: Reprodução

“O flamengo vai jogar dentro de casa, tem muitas chances de se tornar o líder. Alguns jogadores que estavam machucados já voltaram a treinar, espero que venham a campo. O São Paulo tem o talento dos garotos do time, mas acho que será 2x1 para Mengão", disse.

Já o São Paulo pode contar com reforços para a partida, Igor Vinícius e Hernanes estão em fase final de recuperação e podem ser boas alternativas para o técnico.

A equipe de Fernando Diniz soma 27 pontos e está na quinta colocação na classificação. O time possui três partidas a menos, podendo fechar o primeiro turno como líder, caso vença o Flamengo e todos os três jogos atrasados.

