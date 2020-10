Manaus FC joga contra o 'Papão' por vaga no G4 neste sábado (31)

Os jogadores do Gavião vão ao Pará em busca dos pontos que o levarão ao G4 | Foto: Ismael Monteiro/Manaus FC

Manaus - Pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus FC enfrenta o Paysandu conhecido como "Papão" sábado (31), às 18h. O jogo acontece em Belém, no Estádio Olímpico do Pará, o "Mangueirão". Os dois times vem de uma vitória na última rodada e miram o G4.

O Gavião vem de duas vitórias em casa, onde derrotou a Jacuipense por 2x1 e o Botafogo (PB) por 3x2. Na partida do fim semana, o técnico Luizinho Lopes não poderá contar com o atacante Hamilton, suspenso no último jogo.

Promessa de um grande jogo

Com a vantagem de jogar dentro de casa, o Paysandu promete fazer jogo duro contra o Gavião, sabendo que em caso de vitória, passam a equipe Baré em número de pontos e se aproximam do G4.

Uma vitória contra o Papão garantiria ao Manaus FC, uma vaga no G4 do grupo A da série C. Mantendo a vaga entre os quatro primeiros, a equipe do técnico Luizinho Lopes tem a chance de se classificar para a série B, durante os jogos de ida e volta das quadrangulares.

As quadrangulares são disputadas pelos quatro primeiros times de cada grupo. No fim do rodízio de jogos, as quatro primeiras equipes sobem a Série B.

Melhoria nas últimas partidas

Daniel Costa é um dos destaques do Manaus FC nos últimos jogos. A equipe precisava acertar algumas falhas técnicas para melhorar a parte ofensiva e Daniel tem contribuído para isso.

“Nós estamos jogando bem, e devo isso a maneira que a equipe me recebeu, me tratando super bem. A minha característica encaixou com as dos jogadores da parte ofensiva e Graças a Deus as coisas estão dando certo, conseguimos duas vitórias em casa e estamos brigando pela parte de cima do campeonato. “ relatou Daniel Costa, meia do Manaus FC.

“O próximo jogo é importante. Na verdade, agora todo jogo é importante. Porque o campeonato está se afunilando. Restam seis jogos. Nós sabemos que o Paysandu vem de uma vitória, estão confiantes em jogar em casa, mas nós vamos encarar como uma decisão” finalizou.

O time do Manaus ainda não venceu uma partida fora de casa, conseguindo arrancar apenas alguns empates e a situação vem incomodando o técnico do Gavião do Norte.

“Nossa equipe vem jogando bem e agredindo o adversário, fora de casa. Dessa vez nós esperamos ser mais eficazes e buscar nossa primeira vitória fora de casa. “ finalizou Luizinho Lopes.

Paysandu

O time sabe das dificuldades que enfrentará contra o Gavião | Foto: Facebook Paysandu

O Papão aposta na contratação da comissão técnica do time. Na última quarta-feira (28), o clube oficializou a contratação do preparador físico Renan Lima, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado, com passagem por 16 clubes, como Athletico-PR, Paraná, Caxias-RS, entre outros. Sua última equipe foi o Joinville-SC.

Renan Lima vai trabalhar juntamente com o preparador físico permanente do clube, Roberto Onety. Ele já comandou o aquecimento no treino da última sexta-feira (30).

Anunciado oficialmente pela direção bicolor, o paulista João Dermival Brigatti, de 56 anos, foi contratado para trabalhar pela terceira vez no Paysandu Sport Club – a segunda como treinador.

Assim como em 2014, quando era auxiliar-técnico do time que subiu de divisão pela última vez, o novo comandante do Papão retorna à Curuzu com a missão de conquistar novamente o acesso à Série B.

“Estou muito feliz com o retorno do Brigatti. Sei que nós temos grandes desafios pela frente, começando pelo próximo jogo contra o Manaus. O Brigatti retorna ao Paysandu ainda na minha gestão, agora com um novo auxiliar. E o que nós conversamos por telefone foi justamente sobre isso. Sabemos da grandeza do desafio, mas também sabemos do potencial que a nossa equipe tem. Ele compartilhou comigo que aceitou esse desafio por saber dos profissionais que tem aqui. E eu disse a ele que se ele aceitou é porque acredita no nosso acesso. Ganham todos com isso e tenho certeza que vamos fazer uma grande Série C”, ressaltou.

