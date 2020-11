Favoritos, Internacional e Botafogo vão para a fase de mata-mata

Dezesseis times disputam a taça da Copa do Brasil | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Na terça-feira, 3 de novembro, acontecem dois jogos de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Internacional e Atlético – GO se enfrentam no Beira-Rio, às 20:30h. O segundo jogo da noite está marcado para a Arena Pantanal, também às 20:30h, o Botafogo enfrenta o Cuiabá.



Atlético–GO e Internacional



Na última quarta-feira (28), o Dragão perdeu para o Inter. Levando um time misto para enfrentar o Atlético, Eduardo Coudet conseguiu a vitória sem precisar desgastar seus principais jogadores.

Leandro Fernández e Moisés marcaram para a equipe Colorada, o goleiro Jean descontou para o Dragão já nos acréscimos, de pênalti.

O Colorado joga em casa, com a vantagem do empate | Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Com o resultado, o Inter leva vantagem no próximo confronto, precisando apenas empate para avançar na competição. Por outro lado, o Atlético precisa vencer com dois gols de diferença para avançar.



Vencendo por placar simples de um gol, o time tricolor forçaria a disputa por pênaltis, deixando a decisão na mão dos goleiros das equipes.

Cuiabá e Botafogo

O Cuiabá levou a melhor sobre o Botafogo, dentro da casa do adversário, vencendo a equipe carioca pelo placar de 1x0.

No jogo de ida, a equipe Alvinegra foi tecnicamente superior, com um número de passes e finalizações e posse de bola, muito acima da média do rival. Os números não foram suficientes para trazer a vitória para o clube.

Finalizando apenas duas vezes na etapa final, o Dourado aproveitou uma falha na área defensiva, para abrir o placar, quando o meia – atacante, Keisuke Honda deu um toque errado para a zaga do botafogo e Matheus Barbosa aproveitou para finalizar.

O Dourado joga pelo empate, na volta contra o Botafogo | Foto: Cuiabá/Assessoria de Comunicação

Os times se encontram para o jogo de volta, na quarta-feira (03), na Arena Pantanal, casa do Cuiabá. O Dourado Alviverde precisa apenas de um empate para se garantir nas quartas de finais da competição.



O Botafogo precisa vencer por dois gols ou mais, para classificação direta, ou vitória por um gol, para levar a disputa da vaga para as penalidades máximas.

Em fase conturbada no Brasileirão, a equipe vai para o jogo de volta da Copa do Brasil, ainda sem técnico, após Bruno Lazaroni ter sido demitido. O time será comando pelo preparador físico e de goleiros, Flávio Tênius.

