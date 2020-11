PK lança clipe ‘Manto Sagrado’ para o 'Flamengo Esports'

O clipe está disponível na plataforma do Flamengo Free Fire no YouTube | Foto: Divulgação

O cantor PK, um dos nomes da nova geração da música e verdadeiro apaixonado pelo universo game, foi convidado pela equipe do Flamengo Esports para gravar um novo hino chamado “Manto Sagrado”, em homenagem ao “Dia do Flamenguista”, comemorado no último dia (28).

Além da música, PK gravou um clipe em Guarulhos e Mairiporã, regiões metropolitanas de São Paulo, onde explorou, através da locação e strotellyng, um mood urbano.

Com passarelas, estacionamentos e takes da cidade vista do alto, o roteiro e a música trazem um forte viés do trap, gênero que carrega no DNA assuntos em voga nas grandes cidades.

Para o cantor, o contato do Flamengo Esports não poderia ser mais oportuno, pois o jovem é apaixonado pelo time desde criança.

“Quando me convidaram para produzir o novo hino e o clipe, fiquei emocionado. O Flamengo é meu time do coração, acompanho todos os jogos desde criança, vibro, torço, é inexplicável de mencionar meu sentimento por esse manto”.

O Flamengo Esports é a divisão de esportes eletrônicos do Clube de Regatas do Flamengo.

“A ideia de produzir uma música para o Flamengo, e que representa não só o cenário de esportes eletrônicos, como valoriza a inclusão que o Free Fire proporciona, veio ao encontro de um objetivo que o Fla Esports sempre teve. Queremos aproximar cada vez mais essas modalidades do maior patrimônio do clube, que é a Nação”, diz Fred Tannure, diretor do Flamengo Esports.

