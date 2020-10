Guilherme Guido fatura ouro e prata na Liga Internacional de Natação

O nadador já defendeu a Seleção Brasileira em duas olimpíadas e mira vaga em Tokyo 2021 | Foto: Abelardo Mendes Jr

O brasileiro Guilherme Guido foi o grande destaque nesta sexta-feira (30), em Budapeste (Hungria), na abertura da quinta etapa da Liga Internacional de Natação. O atleta, que faz parte da equipe London Roar, ganhou a prova dos 50 metros costas, com a marca de 22seg86.



Na sequência, Guido disputou a prova dos 4x100 medley, abrindo o revezamento do quarteto que finalizou em segundo lugar, com a medalha de prata.

Abrindo o revezamento, Guido cravou o melhor tempo da temporada nos 100 costas em piscina curta (25 metros), com 49seg50. Antes, a marca era do campeão olímpico Ryan Murphy (49seg62).

Além do brasileiro, participaram da prova os britânicos Adam Peaty (peito) e Duncan Scott (livre), e também o alemão Marius Kusch (borboleta).

Outros brasileiros se destacaram nesta sexta (30), na capital húngra. Um deles foi Vinicius Lanza. Também defendendo a equipe London Roar, a mesma de Guido, ele foi o terceiro colocado nos 100 m borboleta: cravou 50seg01 e chegou a sua melhor marca pessoal. O tempo anterior, de 50seg17, foi obtido no Troféu José Finkel de 2018.

Outro bom resultado veio com Felipe França, do time LA Current. O nadador cravou o segundo tempo na prova dos 50 m peito com 26seg15. Ele ainda fez parte do revezamento campeão do 4×100 medley, marcando 56.59 na parcial de peito.

