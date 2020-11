Após 14 anos, Anderson Silva se despede dos octógonos neste sábado

O Spider, já afirmou que espera encerrar a carreira com uma grande luta e vitorioso | Foto: Divulgação

Mundo - Conhecido por ser um dos maiores nomes da história do MMA, ex-campeão dos médios e dono de passagens marcantes no UFC, Anderson Silva, se despede nesta noite do MMA e deixa o legado de lutas que foram destaques no octógono.



Em sua última aparição no octógono, o Spider tentará dar fim a uma sequência ruim de apenas uma vitória em suas últimas oito lutas. Embora o retrospecto recente não seja dos melhores, Anderson segue sendo admirado por sua passagem pela organização, como foi mostrada em uma série de reportagens no Combate.com. O Spider, já afirmou que espera encerrar a carreira com uma grande luta e vitorioso.

Desde 2006, quando iniciou sua carreira no The Ultimate Fighter, Anderson presenciou diversas emoções no show. Em vitórias como de Chael Sonnen, contra Forrest Griffin, e algumas derrotas traumáticas como o duelo com Chris Weidman.



O adversário do ex-campeão dos médios neste sábado (31), o lutador jamaicano Uriah Hall vem de duas vitórias. Ele já deveria ter enfrentado o brasileiro em 2016, no UFC 198, mas Anderson precisou fazer uma cirurgia de emergência e acabou cortado do duelo.



O jamaicano não esconde a admiração e o fascínio pelo Spider. Em entrevista ao Combate, o lutador admitiu que não se preparou para enfrentar um dos seus maiores ídolos.

"É muito estranho, porque este foi o cara que eu imitei muito e com quem aprendi muito. Claro que você sempre quer se testar contra a pessoa que o inspirou ou que você admira. Mas todos estão no seu ouvido dizendo: “Acabe com ele!”. São tantas emoções acontecendo, e eu não vou mentir, não me preparei para isso. Você olha para ele e pensa: “O que está acontecendo?” Estou honrado em dividir o octógono com Anderson Silva. Essa é a luta da vida, é um momento ainda mais admirável", contou.

Leia Mais:

Anderson Silva se despede do UFC enfrentando Uriah Hall

Anderson Silva anuncia aposentadoria dos octógonos