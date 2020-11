Vasco treina para duelo decisivo contra o Caracas pela Sul-Americana

| Foto: Divulgação Vasco da Gama

O Vasco da Gama retornou aos trabalhos nesta segunda (2), dessa vez visando a decisiva partida contra o Caracas (VEN), pela Conmebol Sul-Americana 2020. O duelo contra o Caracas será na quarta-feira (4), às 21h30, Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, com transmissão da Conmebol TV.

Em Goiânia, o treinador Ricardo Sá Pinto comandou a primeira atividade voltada para o confronto. O treinamento foi realizado no CT do Dragão, casa do Atlético Goianiense, e contou com a participação dos jogadores relacionados pela comissão técnica para a partida, incluindo o zagueiro Leandro Castan, que não atuou no último domingo por estar suspenso.

Num primeiro momento, o técnico cruzmaltino reuniu o grupo no centro do gramado e conversou por aproximadamente 15 minutos. Logo depois, o preparador físico Miguel Moreira promoveu um aquecimento que exigiu bastante movimentação dos atletas.

O zagueiro Leandro Castan demonstrou confiança na conquista da classificação para as oitavas de final da Conmebol Sul-Americana. O capitão vascaíno, porém, descartou qualquer tipo de facilidade e lembrou que o adversário terá o retorno de algumas peças importantes.

No jogo de ida, realizado na semana passada em São Januário, o Gigante da Colina venceu o Caracas (VEN) por 1 a 0, com gol do jovem atacante Tiago Reis.

“Vai ser um jogo duro. Já conhecemos um pouco os adversários, pois tivemos uma partida difícil contra eles na última quarta-feira. Se eu não estou enganado, o Caracas vai contar com alguns titulares nesse próximo jogo, então será uma partida muito disputada. Apesar disso, estamos confiantes e acreditamos que iremos levar a classificação para o Rio de Janeiro”, declarou Leandro Castan, que viajou com a delegação para Goiânia apesar de não ter condição de jogo.

O Vasco da Gama viaja para a Venezuela na tarde de hoje e o desembarque no Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Caracas, está previsto para 18 horas, no horário local.

Antes disso, pela manhã, o técnico Ricardo Sá Pinto comandará a última atividade antes do confronto. O treinamento acontecerá outra vez no CT do Dragão, na capital goiana.

