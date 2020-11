Grêmio se mantém invicto e Bragantino volta ao Z4

O time de Renato Gaúcho disputa posição para vaga na libertadores, na tabela do Campeonato Brasileiro | Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Jogando dentro de casa, em Porto Alegre, o Grêmio alcançou a quarta partida seguida de invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (2), o Tricolor venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, na partida que encerrou a 19ª rodada da competição.



A equipe gaúcha permanece em oitavo lugar, com 27 pontos. São três pontos - e um jogo - a menos que o Santos, sexto colocado e último time na zona de classificação à Libertadores.

O "Massa Bruta", estacionado nos 19 pontos, teve a sequência de três partidas sem derrotas (com duas vitórias seguidas) quebrada e retornou ao Z-4, na 18º posição.

O time paulista é superado por Coritiba (16º) e Vasco (17º), que acumulam a mesma pontuação, por ter um triunfo a menos.

O Bragantino conseguia fazer pressão na marcação e mostrava superioridade na partida. O Imortal buscava uma reação, mas sem sucesso. Perto dos 30 minutos, o ritmo foi quebrado e houveram diversos erros, por parte das equipes.

A etapa final começou como a inicial, com o Bragantino melhor e mais objetivo. Com dificuldades para trocar passes, o Grêmio parecia sem reação. Eis que, na bola parada, o time gaúcho chegou ao gol. Aos 23 minutos, o zagueiro David Braz aproveitou a sobra de um escanteio e abriu o placar.

Após o gol, o jogo ganhou ânimo. O Tricolor ampliou aos 26, em uma bomba do lateral Luís Orejuela. Só que aos 32, o atacante Jan Hurtado diminuiu. As equipes intercalaram ataques, mas sem alterarem mais o placar.



O Grêmio volta a jogar na quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), pela Copa do Brasil. O Tricolor visita o Juventude em Caxias do Sul (RS), no jogo de volta do confronto pelas oitavas de final da competição.

Domingo (8), o Bragantino recebe o Santos no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, ás 18h15, (SP). Os duelos valem pela 20ª rodada da Série A.

*Via Agência Brasil

